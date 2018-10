Premier Conte verteidigt Italiens Budgetpläne

Der Entwurf sei eine Antwort auf soziale Probleme des Landes - © APA (AFP)

Nach der heftigen Kritik an den Budgetplänen der italienischen Regierung verteidigt Italiens Premier Giuseppe Conte die im Haushaltsentwurf seines Kabinetts enthaltenen Maßnahmen. “Wir haben die Weichen für ein ernsthaftes und mutiges Budget gestellt, das auf Wachstum und Stabilität der öffentlichen Finanzen achtet”, so Conte am Montag auf Facebook.