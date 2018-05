“Presse”: Rouhani kommt am 4. Juli nach Wien

Der iranische Präsident Hassan Rouhani soll am 4. Juli in Wien mit seinem österreichischen Amtskollegen Alexander Van der Bellen zusammentreffen. Dies berichtete die Tageszeitung “ Die Presse ” (Mittwochausgabe). Die Präsidentschaftskanzlei wollte den Bericht am Dienstagabend gegenüber der APA nicht bestätigen.