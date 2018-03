Pressestimmen zum Salzburg-Sieg über Dortmund

Die Welt:

Der Mythos von Cordoba wurde beschworen: Damals, 1978 bei der WM in Argentinien, hatte die österreichische Nationalmannschaft die scheinbar übermächtigen Deutschen aus dem Turnier geschossen. Doch Salzburg fühlte sich anders an als Cordoba. Denn selten war ein deutsches Team einer österreichischen Mannschaft derartig unterlegen, wie es der BVB in den beiden Spielen diesen Achtelfinales war. „Ich weiß nicht, ob ich als Person, als Trainer oder als Österreicher bedient bin, der in Deutschland arbeitet und gegen eine österreichische Mannschaft ausscheidet“, sagte Dortmunds Trainer Peter Stöger nach dem 0:0 im Rückspiel, in dem sein Team in der ersten Halbzeit tatsächlich noch schwächer aufgetreten war als bei der 1:2-Niederlage im Hinspiel vor einer Woche.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ):

Leidenschaftsloser Auftritt in Salzburg: Borussia Dortmund scheitert nach dem “Abstieg” aus der Champions League auch frühzeitig im Cup der Verlierer. Salzburg gelingt das vierte Weiterkommen eines österreichischen Teams gegen einen deutschen Gegner.

Am Ende [wurde es] unumgänglich, das vierte Ausscheiden eines deutschen Teams im 24. Europapokalduell der beiden Nachbarländer. 1994 waren Eintracht Frankfurt und der Karlsruher SC im Uefa-Pokal an Austria Salzburg gescheitert, 1997 folgte 1860 München gegen Rapid Wien. Nun hat auch der große BVB einen Platz in dieser peinlichen Ahnengalerie sicher.

Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ):

Spätestens nach einer Stunde nahm der Abend slapstickartige Züge an: Da liefen drei Salzburger Angreifer auf den völlig alleingelassenen Dortmunder Defensivspieler Dan-Axel Zagadou zu, verbaselten ihre Konterchance aber so gründlich, dass nicht einmal ein Torschuss herauskam. Nur weil der FC Salzburg immer wieder solche Gelegenheiten der besseren Sorte liegen ließ, hieß es am Ende 0:0 im Europa-League-Rückspiel gegen Borussia Dortmund.

Ein Weiterkommen hatten sich die Dortmunder auch nicht verdient, ihr Auftritt geriet zu weiten Teilen konzept- und kraftlos. Der österreichische Meister erteilte dem deutschen Tabellendritten eine Lehrstunde in Sachen Tempo, Aggressivität und ja, auch in puncto Kombinationsfußball. Viel zu lange ließ der BVB den unbedingten Willen vermissen, jene zwei Tore zuschießen, die das Aus verhindert hätten.

Ruhr Nachrichten:

BVB mit peinlichem Auftritt in Salzburg – Nach Europa-League-Aus herrscht Eiszeit in Dortmund

Das Ende ist eins mit Schrecken: Der BVB scheidet durch das 0:0 beim FC Salzburg schon im Achtelfinale der Europa League aus – nach einer peinlichen Leistung. Noch nicht einmal ein Treffer wollte am Ende gelingen. Salzburg feierte die große Überraschung, die eigentlich keine war, am Ende überschwänglich. Beim BVB hingegen herrscht Mitte März Eiszeit. Und riesengroße Ratlosigkeit.

Focus Online:

Borussia Dortmund ist nach dem 0:0 in Salzburg chancenlos aus der Europa League ausgeschieden. Der Auftritt des BVB ist über weite Strecken desolat. Für Mario Götze und Marco Reus ist schon nach der ersten Halbzeit Schluss. Peter Stöger begründet die frühen Auswechslungen nach dem Spiel bei Sport1: “Marco Reus hatte ein bisschen Probleme am Oberschenkel. Mit Mario war ich überhaupt nicht zufrieden. In der zweiten Halbzeit hatte ich dann immerhin das Gefühl, dass ich elf Mann auf dem Platz hatte, die versuchen, das Spiel zu gewinnen. Das hatte ich in der ersten Halbzeit gar nicht”.

Das war GAR NICHTS!

Sport-Bild:

BVB raus! Stöger: “Da kannst Du auch Frisbee spielen”

Dort­munds Ösi-De­ba­kel ist per­fekt! Trai­ner Peter Stö­ger (51) fliegt aus­ge­rech­net in sei­ner ös­ter­rei­chi­sche Hei­mat mit dem BVB aus der Eu­ro­pa Le­ague: 0:0 in Salz­burg (Hin­spiel 1:2). Ein Argument für eine Vertragsverlängerung von Stöger über den Sommer hinaus ist der Euro-K.o. ganz sicher nicht!

Westfälischer Anzeiger:

Tschüss, Europa! “Behäbiger” BVB wieder erschreckend schwach

Vor der Partie gegen den FC Salzburg hatte Peter Stöger gefordert: “Wir müssen der Favoritenrolle gerecht werden.” Doch den Worten folgten keine Taten.

Das sagen die Österreichische Medien

Krone:

Es ist geschafft! Dank eines 0:0 im Heim-Rückspiel gegen Borussia Dortmund hat Red Bull Salzburg den erstmaligen Einzug in das Viertelfinale der Europa League geschafft! Mit einer äußerst engagierten Vorstellung brachten die “Bullen” den Vorteil des 2:1-Auswärtssiegs über die Bühne und machten damit die Sensation gegen den deutschen Großklub trotz mehrerer vergebener Torchancen perfekt.

Presse:

Europa League: Salzburg schreibt mit Viertelfinaleinzug Geschichte

Salzburg ist auch im Rückspiel gegen Borussia Dortmund das bessere Team und steht nach einem 0:0 erstmals im Viertelfinale. Österreich winkt 2019 nun ein Champions-League-Fixplatz

Red Bull Salzburg bzw. FC Salzburg, wie der Klub auf internationaler Ebene offiziell heißt, hat Donnerstagabend den größten Vereinserfolg seit dem Einstieg von Red Bull 2005 gefeiert. Nach dem 2:1-Hinspielsieg in Dortmund war Österreichs Meister gegen die von Peter Stöger trainierte Borussia erneut die bessere Mannschaft, ein 0:0 reichte zum erstmaligen Aufstieg in ein Europacup-Viertelfinale. Das war zuletzt der Wiener Austria (Uefa-Cup-Viertelfinale 2005) gelungen.

Standard:

Dortmund ist keine Hürde: Salzburg im Viertelfinale der Europa League

Österreichs Meister kommt im Rückspiel gegen die Deutschen zu einem 0:0, das reicht nach dem 2:1 vor einer Woche zum völlig verdienten Aufstieg aus dem Achtelfinale Salzburg – Österreich ist erstmals seit 2005 (Austria im Uefa-Cup) unter den besten Acht eines Europacup-Bewerbes vertreten. Red Bull Salzburg vollendete am Donnerstagabend im Heimspiel gegen die Borussia die vor einer Woche mit dem Sieg in Dortmund eingeleitete, faustdicke Überraschung in der Europa League. Nach der Leistung beim torlosen Remis vor 29.520 Zusehern braucht der Meister am Freitag in Nyon wirklich kein Los zu fürchten.