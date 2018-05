Prinz William reist nach Israel und in Palästinensergebiete

Vom Hochzeitsrummel rund um den Bruder zurück ins offizielle Leben - © APA (AFP)

Als erstes ranghohes Mitglied der britischen Königsfamilie reist Prinz William im Juni zu einem offiziellen Besuch nach Israel und in die Palästinensergebiete. Wie der Kensington-Palast am Freitag mitteilte, beginnt William seine Reise am 24. Juni in Jordanien, anschließend reist er weiter nach Tel Aviv, Jerusalem und Ramallah.