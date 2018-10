Prinzessin Mette-Marit macht chronische Lungenkrankheit öffentlich

Die norwegische Kronprinzessin leidet an einer chronischen Krankheit. - © Lise AASERUD / NTB Scanpix / AFP/Archiv

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (45) leidet an einer chronischen Lungenkrankheit. Die Lungenfibrose werde ihre Arbeitskraft künftig einschränken, teilte das norwegische Königshaus am Mittwochabend mit. Sie leide seit einigen Jahren unter Beschwerden, erklärte Mette-Marit in der Sendung “Dagsrevyen” im staatlichen Fernsehen NRK. Nun sei sie erleichtert, die Ursache zu kennen.