Produzent Karl Spiehs erhält Ehrenzeichen der Republik

Die Preisverleihung findet am 10. September im Bundeskanzleramt statt - © APA (dpa/Archiv)

Karl Spiehs, einer der erfolgreichsten Film- und Fernseh-Serien-Produzenten im deutschen Sprachraum, erhält das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Die Preisverleihung findet am 10. September im Bundeskanzleramt statt, die Laudatio hält Thomas Gottschalk. Spiehs wurde am 20. Februar 1931 in Niederösterreich geboren. Er produzierte mehr als 300 Kino- und TV-Produktionen.