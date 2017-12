Programmänderung für Ski-Weltcuprennen in Lienz

Das Programm für die alpinen Weltcup-Skirennen der Damen am Donnerstag und Freitag in Lienz ist laut Auskunft des Weltverbands (FIS) wetterbedingt getauscht worden. Statt am Freitag findet der Slalom nun am Donnerstag statt. Der Riesentorlauf wurde von Donnerstag auf Freitag verschoben. Die Durchgänge sind unverändert für 10.30 und 13.30 Uhr (jeweils live ORF eins) angesetzt.

Der Renntausch wurde notwendig, weil bis zu 40 Zentimeter Neuschnee erwartet werden. Die bereits gekauften Eintrittskarten behalten für den jeweiligen Tag ihre Gültigkeit, für den sie ausgestellt wurden. Ein Karten-Umtausch ist jedoch in einem gekennzeichneten Zelt in der Iseltalerstraße möglich. (APA) Leserreporter Feedback