Protein-Kick für heiße Tage: Insekteneis am Wiener Naschmarkt

Der Wiener Naschmarkt ist für seine kulinarische Vielfalt bekannt. Am Freitag und am Samstag wird diese Bandbreite erweitert. Beim ersten Insekten-Pop up-Imbiss wird “Zirp Insects” an diesen zwei Tagen gemeinsam mit dem Kreativ-Eissalon “Schelato” ein Insekteneis präsentieren, das bei dem Event verkostet werden kann: fruchtiges Erdbeereis mit karamellisierten Mehlwürmern.