Protest gegen “Baby-Hitler” Kurz in Erfurt

Kurz schlägt heftige Kritik entgegen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist schon vor seinem Besuch beim Jahresempfang der Thüringer CDU-Fraktion in Erfurt am Donnerstag heftige Kritik entgegengeschlagen. In einem Protestaufruf der Jugendverbände von SPD, Linke und Bündnis 90/Grüne wurde der türkise Regierungschef etwa als “Baby-Hitler” verunglimpft. Ein Sprecher des Kanzlers bestätigte entsprechende Medienberichte.