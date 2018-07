Protest gegen Hafenverbot für Rettungsschiffe in Rom

Aktivisten protestieren für mehr Menschlichkeit - © APA (AFP)

Vor dem Verkehrsministerium in Rom haben sich am Mittwoch dutzende Demonstranten festgekettet, um gegen die Schließung italienischer Häfen für Rettungsschiffe zu protestieren. Die rund 50 Aktivisten vom Netzwerk #RestiamoUmani (Wir bleiben menschlich) trugen orangefarbene Rettungswesten und fesselten sich an Händen und Füßen.