Protestaktion gegen EU-Gipfel am Markartsteg

Am Markarsteg gab es am Dienstag eine Protestaktion. - © Plattform Radikale Linke

In der Stadt Salzburg brachte am Dienstagnachmittag Aktivisten der Plattform Radikale Linke ein Transparent mit der Aufschrift “Seebrücke statt EU-Gipfel” am Markartsteg an, um gegen den am 20. September stattfindenden EU-Gipfel in Salzburg zu protestieren.