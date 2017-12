Proteste gegen Begnadigung von Fujimori dauern an

Politische Gruppen und Opferverbände üben heftige Kritik - © APA (AFP)

In Peru reißen die Proteste gegen die Begnadigung des Ex-Staatschefs Alberto Fujimori durch Präsident Pedro Pablo Kuczynski nicht ab. Aus Protest gegen Fujimoris Haftentlassung traten Kulturminister Salvador del Solar und Fernsehchef Hugo Coya am Mittwoch zurück. Für Donnerstag ist in der Hauptstadt Lima eine weitere Demonstration gegen die am Sonntag verfügte vorzeitige Haftentlassung geplant.