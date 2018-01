Proteste in Athen gegen Änderungen des Streikrechts

Die Polizei hielt sich zurück. Es sei zu keinen Zusammenstößen gekommen, sagte ein Polizist. Im Rahmen der harten Spar- und Reformpolitik soll am Montag ein Gesetzesbündel vom Parlament in Athen gebilligt werden. Unter anderem soll mit diesem das Streikrecht eingeschränkt werden. Ein Streik soll demnach nur dann legal sein, wenn 50 Prozent plus eine Stimme der Gewerkschaftsmitglieder ihm zugestimmt haben. Bisher reichten 20 Prozent, in manchen Fällen auch nur der Beschluss des Vorstandes.

Auch andere griechische Gewerkschaften haben Demonstrationen gegen die Einschränkung für die nächsten Tage angekündigt. Seeleute wollen am Freitag den Fährverkehr in der Ägäis lahmlegen.

Die links-rechts Koalitionsregierung unter Ministerpräsident Alexis Tsipras zeigt sich entschlossen, alle Sparmaßnahmen und Reformen in die Tat umzusetzen. Tsipras hofft, dass sich sein Land mit dem Ende des aktuellen Sparprogramms im August 2018 wieder eigenständig Kapital am Geldmarkt wird leihen können.

(APA/dpa)