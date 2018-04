Proteste nach Sexualmord an Achtjähriger in Pakistan

Nach dem mutmaßlichen Sexualmord an einer Achtjährigen in Pakistan hat die Polizei über ein Dutzend Verdächtige festgenommen. Dies teilten die Behörden am Mittwoch mit. Das Mädchen soll vergewaltigt und lebendig verbrannt worden sein. Berichte über den Vorfall im Ort Chichawatni hatten zu Straßenprotesten und wütenden Äußerungen auf sozialen Medien geführt.

Das Mädchen hatte am Sonntagnachmittag ihr Haus verlassen, um Süßigkeiten in einem nahegelegenen Geschäft zu kaufen. Stunden später wurde sie Berichten zufolge mit Brandwunden in einem verlassenen Gebäude gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus erlag sie schließlich ihren Verletzungen. Die Polizei vermutet, dass das Mädchen sexueller Gewalt ausgesetzt war, bevor es angezündet wurde. Das Ergebnis eines gerichtsmedizinischen Gutachtens steht allerdings noch aus. Im Jänner hatte die Vergewaltigung und Ermordung einer Siebenjährigen in der Stadt Kasur in der pakistanischen Provinz Punjab landesweite Proteste ausgelöst. Nach wochenlangen Ermittlungen wurde der Hauptverdächtige verhaftet und nach seinem Geständnis zum Tode verurteilt. (APA/dpa) Leserreporter Feedback