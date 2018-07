Prozess gegen Identitäre: Staatsanwaltschaft meldet Berufung an

Die Angeklagten wurden am Donnerstag freigesprochen. - © APA/STRINGER/APA-POOL

Die Staatsanwaltschaft Graz wird gegen das Urteil im Identitäre-Prozess, der am Donnerstag zu Ende gegangen ist, volle Berufung einlegen, hieß es seitens der Anklagebehörde am Freitag. Alle 17 Angeklagten waren von den Vorwürfen Teilnahme an einer kriminellen Vereinigung und Verhetzung freigesprochen worden, zwei wegen Sachbeschädigung, Nötigung und Körperverletzung zu Geldstrafen verurteilt.