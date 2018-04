Deutscher wegen Kindesmissbrauch via Internet verurteilt

Dem Angeklagten drohen bis zu 15 Jahre Haft - © APA (dpa)

Ein Landgericht in Traunstein in Oberbayern hat einen Mann wegen Anstiftung zum Missbrauch von philippinischen Kindern via Internet zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Der 48-Jährige aus dem Landkreis Altötting hatte über mehr als zwei Jahre von zu Hause aus mit einer Philippinin gechattet und dabei Anweisungen für den Missbrauch ihrer kleinen Kinder gegeben.