Prozess um Attacke gegen vermeintlichen Lover der Ex-Frau

Spektakuläre Szenen haben sich am 31. Jänner 2018 in einer Wohnung in der Hickelgasse in Wien-Penzing abgespielt. Ein in einem türkischen Lokal beschäftigter Koch ging mit einem Döner-Messer auf den vermeintlichen Liebhaber seiner Ex-Frau los. Nachdem er zwei Hiebe mit der machetenartigen Waffe kassiert hatte, lief der 25-Jährige in Panik zum Wohnzimmerfenster und sprang aus dem zweiten Stock.

Wie der 25-Jährige am Montag vor einem Schwurgericht am Landesgericht bekräftigte, habe er sich aus Todesangst aus einer Höhe von fast sechs Metern gestürzt. Der Angeklagte, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Mord vorwarf, hatte ihm die Waffe zunächst auf den Kopf geschlagen und damit eine Schädelverletzung in der Hinterhauptregion beigebracht. "Er hat die Waffe wie ein Schwert eingesetzt", meinte die Staatsanwältin. Den zweiten Hieb konnte der 25-Jährige mit dem rechten Unterarm abwehren, wobei die nicht weniger als 55 Zentimeter lange Klinge eine tiefe Schnittwunde hinterließ, die dem jungen Mann mehrere Sehnen durchtrennte. Beim Aufprall nach dem Fenstersturz zog sich der Mann mehrere Wirbel- und Knochenbrücke zu. Er erlangte erst zwei Tage nach seiner Einlieferung ins Spital wieder das Bewusstsein. Nach mehr als einmonatiger stationärer Behandlung konnte er das Krankenhaus verlassen. "Es war überhaupt keine Absicht", versicherte der 48 Jahre alte Angeklagte den Geschworenen. 2015 hatte sich seine Frau nach über 15-jähriger Ehe scheiden lassen. Aus Sicht des Mannes kam man nach ein paar Monaten wieder zusammen und ging nach islamischem Recht – er stammt aus Afghanistan, sie aus dem Iran – erneut eine eheliche Verbindung ein, lebte aber getrennt. Er hatte allerdings Schlüssel zu ihrer Mietwohnung, um weiter Kontakt zu seinen vier Kindern halten zu können, die bei der Mutter wohnten. Von seiner ältesten Tochter dürfte der Mann erfahren haben, dass seine Ex-Frau im Dezember 2017 über Facebook einen wesentlich jüngeren Mann kennengelernt und mehrmals getroffen hatte. Die Ex-Frau soll dem jungen Mann auch Fotos von sich geschickt haben, auf denen sie spärlich bekleidet war. Weshalb der 48-Jährige wusste, dass sie ihren mutmaßlichen Liebhaber am 31. Jänner in ihrer Wohnung erwartete, blieb in der Verhandlung unklar. Fest steht, dass der Ex-Mann sich dort unter einem Bett im Kinderzimmer auf die Lauer legte, nachdem die Frau in die Arbeit gegangen war. Als sie nach Feierabend heimkam und Süßigkeiten und einen Tee für ihren Besuch vorbereitete, blieb er ruhig unter dem Bett liegen. Hervor kam er erst, als der 25-Jährige an der Tür läutete und im Vorzimmer stand. Der Angeklagte und sein Verteidiger Ernst Schillhammer behaupteten, es sei nicht mit einem Döner-Messer, sondern einem Spieß zugeschlagen worden. Der Angeklagte berichtete dem Gericht, er hätte mitbekommen, wie sich seine Frau für den Männerbesuch umzog und ein aufreizendendes rotes Kleid überstreifte. Drei Tage vorher hätte er ihr noch 200 Euro für einen Friseurbesuch gegeben. "Als sie ins Schlafzimmer gegangen sind, habe ich nicht mehr denken können. Ich habe gesehen, wie sie die Jacke ausgezogen hat, damit sie ins Bett kommt", gab der 48-Jährige zu Protokoll. Und weiter: "Ich wäre lieber tot gewesen, als meine Frau nach 20 Jahren in so einer Situation zu sehen." Auf die Frage, aus welchem Grund der um 23 Jahre jüngere Mann aus dem Fenster gesprungen sei, meinte der Angeklagte: "Er hat Angst bekommen, dass ich weiter mit dem Spieß auf ihn schlage." Die Ex-Frau betonte im Zeugenstand, der 25-Jährige wäre "ein ganz normaler Freund". Man habe sich zum Deutschlernen treffen und unterhalten wollen: "Er wollte nur die Wohnung sehen." Der 25-Jährige dementierte ebenfalls intime Kontakte. Die Staatsanwältin ortete "eine Tötungsabsicht aus dem Motiv der Eifersucht und gekränkten Ehre". Die Wohnungstür sei abgesperrt gewesen, der 25-Jährige hätte daher keine andere Wahl gehabt, als sich mit einem Sturz aus dem Fenster vor dem Döner-Messer zu retten. "Eine Körperverletzung war es sicher", räumte der Verteidiger ein. Von einem Mordversuch könne aber keine Rede sein: "Wenn der wirklich einen Mordversuch vorhat, lässt der ihn doch nicht durch die Wohnung zum Fenster gehen."