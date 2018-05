Prozess um Betrug mit Grundversorgungsleistungen

Die in der Steiermark wohnende Angeklagte soll vom Amt der Burgenländischen Landesregierung überwiesenes Verpflegungsgeld in der Höhe von über 3.400 Euro einbehalten haben. In einem zweiten Fall soll sie knapp 4.200 Euro verrechnet haben, der Betrag wurde jedoch nicht ausbezahlt. Auch für die Asylwerber vorgesehene Bekleidungspauschalen von über 800 Euro soll sich die 51-Jährige angeeignet haben.

Die Angeklagte, sie befindet sich in Privatkonkurs und hat drei sorgepflichtige Kinder, bekannte sich schuldig. Sie habe die Asylwerber nur aufgenommen, da sie mit ihrer anderen Firma in Konkurs war. Bei den zu viel erhaltenen Bekleidungspauschalen habe sie gewartet, dass von der Landesregierung eine Weisung komme, was mit dem Geld zu tun sei. Es sei jedoch nichts gekommen. Vielleicht sei sie naiv gewesen, das anzunehmen.

Das Verpflegungsgeld habe sie selbst vorgestreckt und später vom Amt der Landesregierung zurückerhalten. Das Land habe die verrechneten Leistungen aber “eher schleppend” und mitunter erst Monate später bezahlt.

Bei den Auszahlungen seien nicht immer alle Flüchtlinge in der Unterkunft gewesen, erklärte die unbescholtene Steirerin. Die angetroffenen Asylwerbern hätten ihr gegenüber angegeben, dass die anderen Bewohner beispielsweise in Graz, Wien oder auf einem Fußballmatch seien und am Abend wiederkommen würden. Daher sei es bei den Auszahlungen immer wieder vorgekommen, dass manche Flüchtlinge für andere das Geld übernommen hätten.

Richterin Karin Lückl hielt ihr vor, dass ein Asylwerber bereits am 30. Dezember 2016 von der Polizei weggewiesen worden, aber noch bis April 2017 abgerechnet worden sei. Bei diesem Bewohner sei auch täglich die Anwesenheit eingetragen worden. “Da ist mir ein Fehler unterlaufen”, meinte die Angeklagte. Ein anderer Flüchtling soll sich laut Richterin seit Anfang 2017 gar nicht mehr in Österreich befunden haben. Zum Vorhalt, dass sie vielleicht mehr verrechnet als ausbezahlt und die Differenz einbehalten habe, sagte die Beschuldigte: “Nicht wissentlich”.

Ein Beamter des koordinierten fremdenpolizeilichen Dienstes berichtete, dass er nach den Kontrollen in dem Haus immer wieder versucht habe, die Angeklagte zu kontaktieren. Diese sei aber nicht erreichbar gewesen. Die insgesamt acht Kontrollen seien zwischen Jänner und April 2017 erfolgt.

Auch ein Vertreter des Amtes der Burgenländischen Landesregierung erzählte, dass er nie persönlichen Kontakt mit der Unterkunftgeberin gehabt habe. Man habe “tausende Male” versucht, die Angeklagte zu verständigen, allerdings ohne Erfolg. Selbst ein an sie gesendeter Rsb-Brief sei nicht behoben worden. Die Unregelmäßigkeiten bei den Abrechnungen seien durch die fremdenpolizeilichen Kontrollen zutage getreten.

“Von einer ordnungsgemäßen Verrechnung sind wir hier weit entfernt”, sagte der Staatsanwalt. Er und die Richterin lehnten eine vom Verteidiger vorgeschlagene Diversion ab. Der Verteidiger gab zu bedenken, dass seine Mandantin zu dem Zeitpunkt wegen dem Konkurs unter Druck gestanden sei. Sie habe durch die Aufnahme der Bewohner den Asylwerbern sowie sich selbst helfen wollen. Die 51-Jährige habe vielleicht etwas “blauäugig” gehandelt. Die Richterin verurteilte die Steirerin zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten. Staatsanwalt und Verteidiger gaben keine Erklärung ab, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

