Prozess um tödlichen Bootsunfall am Wörthersee

Nachdem am 2. Juni 2017 ein 44 Jahre alter Niederösterreicher bei einem Motorbootunfall am Wörthersee ums Leben gekommen ist, startet am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt der Strafprozess gegen den Bootslenker und den Schiffsführer. Dem Lenker, einem 45 Jahre alten Waldviertler, wird grob fahrlässige Tötung vorgeworfen. Einzelrichter Matthias Polak hat vorerst drei Verhandlungstage anberaumt.