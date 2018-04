Pariser Starensemble hat den Titel eingefahren - © APA (AFP)

Paris St. Germain hat sich am Sonntagabend in beeindruckender Manier den Meistertitel in der französischen Fußball-Liga gesichert. Das Starensemble aus der Hauptstadt fegte im eigenen Stadion über den einzig verbliebenen Verfolger AS Monaco mit 7:1 (4:1) hinweg und kann in den verbleibenden fünf Runden von diesem nicht mehr eingeholt werden.