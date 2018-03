Psychotherapeut wegen falscher Drogen-Tests verurteilt

Ein Klient entging wegen der Tests dem Gefängnis - © APA (Gindl)

Dass man mit gefälschten Drogen-Tests dem Gefängnis entgehen kann, hat am Donnerstag ein Prozess am Wiener Landesgericht bewiesen. Ein Psychotherapeut wurde zu neun Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe von 5.580 Euro verurteilt, weil er einem suchtgiftabhängigen Mann gegen Entgelt monatlich bescheinigte, “clean” zu sein – was nicht den Tatsachen entsprach, wie der 24-Jährige zugab.