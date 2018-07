Puigdemont als Abgeordneter suspendiert

Ex-Regionalpräsident befindet sich in Deutschland - © APA (AFP)

Das Oberste Gericht in Spanien hat den katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont und fünf weitere Separatisten als Abgeordnete suspendiert. Neben dem ins Ausland geflohenen Puigdemont handle es sich um den inhaftierten früheren Vizeregierungschef Oriol Junqueras und vier weitere Politiker der Konfliktregion, die seit dem Herbst in U-Haft sitzen, teilte ein Richter am Dienstag mit.