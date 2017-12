Puigdemont bittet Madrid um Rückkehr nach Katalonien

Puigdemont geht auf Rajoy zu - © APA (AFP/Archiv)

Der entmachtete Regierungschef Kataloniens, Carles Puigdemont, hat nach dem Wahlsieg der Separatisten die spanische Regierung darum gebeten, bald heimkehren zu dürfen. “Ich möchte so schnell wie möglich nach Katalonien zurückkehren. Das wären gute Nachrichten für Spanien”, sagte Puigdemont. Er wäre gerne noch vor der Eröffnungssitzung des Regionalparlaments am 23. Jänner wieder in Katalonien.