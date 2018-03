Puigdemont verlangt Nein Deutschlands zu Auslieferung

Puigdemont wartet in Deutschland auf Entscheidung - © APA (AFP/Symbolbild)

Der in Deutschland inhaftierte katalanische Ex-Regierungschef Carles Puigdemont fordert die Regierung in Berlin zur Entscheidung in seinem Fall auf. Puigdemonts deutscher Anwalt, Wolfgang Schomburg, sagte der “Süddeutschen Zeitung”, die Berliner Regierung müsse “unverzüglich” erklären, dass Deutschland eine Auslieferung politisch keinesfalls bewilligen werde.