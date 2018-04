PULS 4 erreicht mit Salzburg-Spiel “All-Time-High”

Das teilte die Gruppe am Freitagvormittag in einer Presseaussendung mit.

“Reichenweitenstärkste Sendung” am Donnerstagabend

In der gesamten Bevölkerung erreichte die Fußballübertragung nach eigenen Angaben einen Marktanteil von 18,3 Prozent bzw. 452.700 Durchschnittsreichweite. Mit einem Matchschnitt von 22,5 Prozent sahen das Spiel auf PULS 4 des Weiteren fast ein Viertel der Fernsehzuseher in der Zielgruppe der Zwölf- bis 49-Jährigen. Das ist der bislang höchste Schnitt eines Europa-League-Spiels auf PULS 4. “Das Match war gestern die reichweitenstärkste Sendung im TV”, heißt es in der Aussendung weiter.

20 Kameras bei Salzburg-Spiel im Einsatz

Aber nicht nur bei den Zusehern erreichte man Rekord, auch im Hintergrund fielen bisherige Bestmarken: So produzierte PULS 4 mit so vielen Kameras wie noch nie. Gesamt waren 20 Kameras in Salzburg im Einsatz.