Putin erwartet Realisierung von Nord Stream 2

Kurz und Putin forcieren Nord Stream 2 - © APA

Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnet das Gaspipelineprojekt Nord Stream 2 als “sehr wichtig für den gesamten europäischen Kontinent”. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwochabend in der Eremitage in St. Petersburg äußerte Putin seine Hoffnung, dass Europa keine “Schwäche” zeige. “Wir gehen davon aus, dass dieses Projekt realisiert wird.”