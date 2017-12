Putin hofft auf bessere Zusammenarbeit mit den USA

Putin und Trump beim APEC-Gipfel in Vietnam - © APA (AFP)

Russlands Präsident Wladimir Putin hofft auf eine bessere Zusammenarbeit mit seinem US-Kollegen Donald Trump im kommenden Jahr. In seinen Neujahrswünschen an Trump betonte er dem Kreml zufolge, dass er einen konstruktiven Dialog basierend auf gegenseitigem Respekt wolle. “Dies könnte eine pragmatische Zusammenarbeit auf lange Sicht hin ermöglichen”, hieß es in dem Schreiben am Samstag.