Putin ist zu weiterem Treffen mit Trump bereit

Putin betonte, er könne auch nach Washington kommen. “Aber die Voraussetzungen dafür müssen geschaffen werden”, sagte er der Agentur Tass zufolge. Nach dem Gipfel zwischen Trump und Putin in Helsinki Mitte Juli hatte der US-Präsident zunächst gesagt, er habe Putin für Herbst ins Weiße Haus eingeladen.

Am Mittwoch ruderte die US-Führung aber zurück, ein Besuch Putins in den USA könne erst 2019 stattfinden. Auch russische Experten sagen, Putin könne erst nach Abschluss der Ermittlungen zu einer mutmaßlichen Einmischung Russlands in die amerikanische Präsidentenwahl sowie nach den Kongresswahlen im November in die USA fahren, um die innenpolitische US-Debatte nicht zu befeuern.

Putin bekräftigte in Johannesburg, er halte Treffen mit Trump für sinnvoll. Zudem sagte er, es gebe Pläne für eine Begegnung am Rande des Gipfels 20 führender Wirtschaftsnationen Ende November in Argentinien.

(APA/dpa)