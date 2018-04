Putin reist vor Syrien-Konferenz in Türkei

Treffen in Ankara - © APA (Archiv/AFP)

Der russische Präsident Wladimir Putin trifft am Dienstag das türkische Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdogan in Ankara. Die beiden wollen sich einen Tag vor einem Gipfeltreffen zum Krieg in Syrien in Ankara bilateral beraten. Putin und Erdogan wollen nach Kreml-Angaben außerdem über das gemeinsame Vorgehen im Kampf gegen den Terrorismus sprechen.