Putin, Strache, Hofer & Co.: Viel Polit-Prominenz bei trachtiger Hochzeit von Karin Kneissl

Bereits um 8.30 Uhr bezogen erste Medienvertreter in Gamlitz an der südsteirischen Weinstraße Stellung. Mehr als ein Dutzend Kamerateams aus dem In- und Ausland positionierten sich vor und hinter dem Gasthaus des Gamlitzer Bürgermeisters Karl Wratschko.

Gegen 10.00 Uhr trafen die ersten Gäste ein. Unter ihnen waren Verteidigungsminister Kunasek und seine erst im Juni ebenfalls in der Südsteiermark angetraute Ehefrau Sabrina. Kunasek sagte gegenüber der Presse: “Wir sind heute sehr aufgeregt. Ein schöner Tag.”

“Große Wertschätzung für Kneissl”

Den Besuch von Putin kommentierte Kunasek ebenfalls: “Das ist eine große Wertschätzung für die Frau Minister Kneissl und auch für die Steiermark beste Werbung. Ich freue mich sehr, ihn heute vielleicht auch persönlich kennenzulernen. In erster Linie soll es aber eine Feier sein und ich hoffe für Karin Kneissl, dass sie die Stunden genießen kann.” Die Kritik im Vorfeld sei unberechtigt: “Österreich zeigt damit auch, und Karin Kneissl, dass wir mit jedem auch entsprechend reden. Dass wir die Diplomatie wieder leben, im besten Sinne. Deshalb kann das heute nur ein großartiger Tag werden.”

Gegen 11.45 Uhr traf auch Kunaseks Parteichef Strache mit seiner Frau Philippa ein. Er kam in Lederhose und dunkelgrünen Stutzen, im Gegensatz zu Kunasek trat er nicht vor die Presse. Nur Minuten später stieg auch das Brautpaar hinter dem Gasthaus aus: Kneissl trug ein cremefarbenes Dirndl mit himmelblauem Saum, Bräutigam Meilinger kleidete sich in steirischer Tracht. Beide gaben aber der Presse gleich wie Vizekanzler Strache vorerst keine Wortspende.

Während die Gäste vom Brautpaar mit Sekt begrüßt wurden, brachten sich eine Pferdekutsche sowie zwei Traktoren samt großen Anhängern mit Sitzbänken hinter dem Gasthaus in Stellung. Sie sollen als Transportmittel für die Fahrt zur zweiten Location dienen.

Autobahn-Sperre für Putin in der Steiermark

Putins Regierungsmaschine ist am frühen Nachmittag in Graz gelandet. Eine umfangreiche Eskorte aus Limousinen und Kleintransportern brachten ihn vom Flughafen zu den Feierlichkeiten. Für die Abfahrt der von Blaulichtfahrzeugen und einem Polizeihubschrauber begleiteten Eskorte wurde die Zufahrt zum Airport abgeriegelt. Ebenfalls in beide Richtungen gesperrt wurde die A9 Pyhrn-Autobahn zwischen Kalsdorf und der Abzweigung Vogau/Straß.

Putin überreichte der Braut, die ihn vor dem Eingang vom Gasthof Tscheppe erwartete, einen Blumenstrauß, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Mit in seinem Auto reiste die Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Ex-First-Lady und Ex-Russland-Botschafterin Margot Klestil-Löffler. Kurz nach Putin traf auch der Don-Kosaken-Chor ein, den Putin mitgebracht hatte.

Die Polizei hat in und rund um Gamlitz ein Großaufgebot an Kräften aufgezogen. Unzählige teils schwer bewaffnete Beamte beobachteten an vielen Stellen entlang der Straße das Geschehen. Das Gasthaus Wratschko sowie der dazugehörige Parkplatz waren nur für geladene Gäste zu betreten und befahren. Der russische Präsident Wladimir Putin wurde allerdings nicht in Gamlitz erwartet. Er soll dem Vernehmen nach direkt zur tatsächlichen Hochzeits-Location – dem Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße, wenige Autominuten entfernt – kommen.

