Putin testet öffentlichkeitswirksam neue Kalaschnikow

Putin habe auf dem Übungsgelände von Kalaschnikow nahe Moskau fünf Mal gefeuert und das Ziel “in mehr als der Hälfte der Fälle” getroffen, berichtete der Sender Rossija 24. Das Ziel sei “in der größten Entfernung” aufgestellt gewesen, lobte der Sender. Dabei wirkte Putin so, als würde er wie ein professioneller Scharfschütze die Luft anhalten und auf seinen Herzschlag achten, als er den Abzug drückte.

#Putin gets up-close and personal with new #Kalashnikov sniper rifle

READ MORE: https://t.co/zOv4jqT4eN pic.twitter.com/d7iFrCn8kG

— RT (@RT_com) 19. September 2018