Putin und Trump erwägen Gipfeltreffen

US-Präsident Donald Trump hat ein Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin in Aussicht gestellt. Er habe mit Putin telefoniert und ihm zur Wiederwahl gratuliert, sagte Trump am Dienstag. Ein Thema sei gewesen, “dass wir uns wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft treffen werden”. Gesprächsthemen sind laut Trump der Rüstungswettlauf sowie die Lage in der Ukraine, Syrien und Nordkorea.