Putin will Friedensvertrag mit Japan noch in diesem Jahr

“Mir kommt gerade eine Idee in den Sinn”, sagte Putin am Mittwoch zu Abe auf einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. “Lassen Sie uns einen Friedensvertrag vor Ende des Jahres schließen, ohne irgendwelche Vorbedingungen.”

Abe äußerte sich zunächst nicht dazu. Im Tagesverlauf teilte das russische Präsidialamt laut Nachrichtenagentur Tass mit, Putin habe noch keine Antwort auf seinen Vorschlag erhalten. Abe hatte allerdings bereits am Montag gesagt, die Gespräche mit Putin würden sich auf einen Friedensvertrag zubewegen.

Zwischen Russland und Japan schwelt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Konflikt um die Inselgruppe der Kurilen, die zum Kriegsende von der Sowjetunion besetzt wurden. Japan erhebt weiterhin Anspruch auf die vier südlichsten Inseln. Russland weist dies zurück und hatte seine Militärpräsenz auf den Kurilen zuletzt ausgebaut. Auf den felsigen Inseln leben rund 19.000 Russen. Die Kurilen liegen zwischen der russischen Halbinsel Kamtschatka und der japanischen Insel Hokkaido im Pazifik.

(APA/ag.)