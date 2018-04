“Q202-AtelierRundgang? heuer mit über 50 Stationen

So vielfältig die dabei gezeigte Kunst ist (Gemälde, Fotografien, Skulpturen, Schmuck, Bücher, Objekte, Keramiken, Drucke, Design, u.a.), so vielseitig auch die Präsentationsformen. Angekündigt sind nicht nur simple Ausstellungen und Atelierbesuche, sondern auch Konzerte, Lesungen, Videovorführungen oder Performances. Nach der Vorstellung von Initiator Hans Heisz soll sich dabei die Taborstraße gleich ganz “ein lebendiges Kunstwerk” verwandeln. Und wie jedes Jahr gibt es auch diesmal Veranstaltungen von “Q202-Satelliten”, die in anderen Bezirken, aber auch im niederösterreichischen Mödling und im burgenländischen Wallern stattfinden.

(APA)