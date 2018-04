Radelnde “Jäger” in Salzburg unterwegs

Die Polizei Salzburg setzt seit März vermehrt auf Fahrradstreifen. - © Polizei Salzburg

Polizisten auf Fahrrädern gibt es in Salzburg schon seit jeher. Zum Frühlingsstart treten sie in Salzburg künftig vermehrt in die Pedale. Rund zehn bis 20 uniformierte Fahrradstreifen sind im Stadt-Gebiet sowie in den Parks der Mozartstadt im Einsatz.