Radfahrer (72) bei Kollision mit Auto lebensgefährlich verletzt

Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. (Symbolbild) - © Bilderbox

Lebensgefährliche Verletzungen hat am Donnerstag ein 72-jähriger Radfahrer bei einer Kollision mit einem Auto in Schönau am Königssee (Lkr. BGL) in Bayern erlitten. Da der Mann nicht flugfähig war, musste er mit dem Rettungswagen in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht werden.