Radfahrer bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

Der Radfahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

Ein Unfall in Bischofshofen (Pongau) forderte am Mittwoch einen schwer verletzten Radfahrer. Er kam wahrscheinlich bei einem Überholmanöver durch einen Lkw zu Sturz und schlug mit dem Kopf am Randstein auf. Er musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht werden.