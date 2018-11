Radfahrer stirbt bei Kollision in Lengau

Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild). - © APA/BARBARA GINDL

Ein tragischer Verkehrsunfall forderte am Freitag einen toten Radfahrer. Der 79-Jährige war mit seinem Rad auf der L1044 in Richtung Lochen (Bez. Braunau am Inn) unterwegs. Ein Alkolenker übersah den Mann in Lengau und fuhr ungebremst auf ihn auf. Der Mann wurde auf die Straße geschleudert. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.