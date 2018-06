CEBIT 2018: Das sind die neusten Technik-Trends

Die CEBIT wird wieder tausende Besucher anlocken - © APA (dpa)

Die IT-Messe CEBIT startete am Montag runderneuert und mit neuem Konzept in Hannover. Im Mittelpunkt stehen die digitalen Trends rund um künstliche Intelligenz, humanoide Roboter und autonomes Fahren. Mehr als zuvor will die CEBIT “Messe, Konferenz und Networking in einem” sein, wie Messechef Oliver Frese sagte.