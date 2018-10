Radiologische Praxis in Zell am See wieder geöffnet

Die radiologische Versorgung in Zell am See (Pinzgau) war in den letzten Wochen unterbrochen . Die Ordination von Siegfried Silli war geschlossen, die Suche nach einem Nachfolger dauerte. Nun gibt es eine Zwischenlösung: Johannes Georg Vogler, der früher in Saalfelden eine Praxis hatte, ist ab sofort als Wahlfacharzt für Radiologie tätig.