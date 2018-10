Rätsel um totes Schaf in Bad Hofgastein

Das Tier wurde in der Nacht auf Montag getötet. - © Bilderbox/Symbolbild

Jenes Bergschaf, das in der Nacht auf Montag auf einer Weide in Bad Hofgastein (Pongau) getötet wurde, gibt den Ermittlern Rätsel auf. Entgegen der ursprünglichen Vermutung soll das Tier nicht von einem Menschen getötet worden sein, teilt die Polizei am Mittwoch mit.