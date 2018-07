Räuber in Damenkleid überfiel Bank in Linz

Eine Fahndung brachte vorerst keinen Erfolg - © APA (Symbolbild)

Ein bewaffneter Räuber in Damenkleid und Kopftuch hat am Mittwoch um 8.45 Uhr eine Bank in der Linzer Innenstadt überfallen. Er bedrohte die vier Bankangestellten mit seiner Pistole, einen 25-jährigen Mitarbeiter zwang er, die Kassenlade zu öffnen. Der Täter stopfte das Bargeld in seine Umhängetasche und flüchtete auf einem grauen Tretscooter in Richtung Donaulände, berichtete die Polizei.