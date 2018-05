Räuber mit Machete überfiel Wettbüro im Salzkammergut

Der Täter stahl Bargeld und floh unbekannt - © APA (ARCHIV)

Ein maskierter Räuber mit einer Machete hat in der Nacht auf Mittwoch in Ebensee (Bezirk Gmunden) ein Wettbüro überfallen. Als er gegen 1.30 Uhr in das Lokal kam, hielten sich dort eine 31-jährige Angestellte und ein Gast auf. Der Unbekannte forderte von der Frau Geld. Sie öffnete die Kassenlade, er bediente sich selbst und stopfte Bares in nicht genannter Höhe in seine Jackentasche.