Rafael Nadal nach Verletzung wieder spielbereit

Die Verletzung am Knie dürfte ausgeheilt sein - © APA (AFP)

Die Zweifel an der Teilnahme von Rafael Nadal am Australian Open scheinen ausgeräumt zu sein. Der Tennis-Weltranglisten-Erste startet am Dienstag in Melbourne zum Exhibition-Turnier “Kooyong Classic”, das er als Vorbereitung nutzt. Da er seine Verletzung am rechten Knie nicht früh genug hatte auskurieren können, musste sich Nadal vom Vorbereitungsturnier in Brisbane zurückziehen.