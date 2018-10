Raikkönen F1-Sieger in Austin, WM-Entscheidung vertagt

Das reichte Pole-Mann Hamilton nicht zum vorzeitigen Gewinn des fünften WM-Titels, denn dafür hätte der Brite acht Punkte mehr machen müssen als Vettel. Nach Austin liegt Hamilton mit 346:276 und damit 70 Punkten in Front. Den nächsten Matchball hat Hamilton kommenden Sonntag in Mexiko. Der seit dieser Woche 39-jährige Raikkönen fand sich erstmals seit Australien 2013 im Lotus wieder ganz oben auf dem Siegespodest wieder. 113 Rennen von Sieg zu Sieg sind in der Formel 1 Rekord.

(APA)