Die jungen Vandalen fassten Anzeigen aus.

Laut eigenen Angaben aus Langeweile haben drei Jugendliche in Hallein (Tennengau) seit dem Frühjahr wiederholt Einbrüche verübt und Scheiben eingeschlagen. Das Trio stahl Bargeld und elektronische Geräte im Wert von rund 400 Euro sowie Lebensmittel. Viel höher fiel aber der Schaden durch ihre Zerstörungswut aus, den die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit einem niedrigen fünfstelligen Betrag angab.