Randalierer geht auf Polizisten los: Beamtin in der Intensivstation

Fünf Beamte wurden verletzt. (Symbolbild) - © APA/HELMUT FOHRINGER/Archiv

Ein randalierender 27-Jähriger hat in Linz fünf Polizisten teils schwer verletzt. Eine Beamtin lag sogar mit schweren Kopfverletzungen in der Intensivstation. Der Angreifer wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert.