Rapid fühlt sich nach “intensiver Zeit” gut aufgestellt

Zu “Hütteldorfer Festspielen” will Rapid Wien die nächsten Freitag mit dem ÖFB-Cup-Auftaktspiel in Kufstein beginnende Pflichtspiel-Saison machen. Die sportliche Leitung des Clubs blickt zuversichtlich auf die kommende Spielzeit. Rückschläge durch Verletzungen in der Vorbereitung will Sportchef Fredy Bickel durch Neuzugänge, allen voran Rückkehrer Deni Alar, bestmöglich kompensiert haben.