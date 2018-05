Rapid hofft auf Ende der Misserfolgsserie gegen Salzburg

Für Rapid spricht die Tatsache der deutlich längeren Vorbereitungszeit. Während die Hütteldorfer ihr bisher letztes Match am vergangenen Samstag beim 2:0 in Pasching gegen den LASK absolvierten, ging es für Salzburg am Sonntag und Mittwoch im Cupfinale gegen Sturm Graz. Zudem wurde die Partie gegen die “Blackys” in Klagenfurt nach Verlängerung verloren.

Dennoch glaubt Rapid-Coach Goran Djuricin nicht an einen körperlichen Einbruch der Salzburger. Vielmehr werde die Truppe von Marco Rose die passende Antwort auf die Pokal-Niederlage gegen Sturm geben wollen. “Ich erwarte die Salzburger hochaggressiv und motiviert, weil sie das Cupfinale verloren habe. Das tut ihnen sehr weh und nagt schon”, vermutete Djuricin. Auch Kapitän Stefan Schwab macht sich auf eine harte Gegenwehr der Mozartstädter gefasst. “Wir dürfen nicht erwarten, dass sie nachlassen. Das passt nicht zur Mentalität dieser Mannschaft.”

Red Bull Salzburg reist angeschlagen zum Schlager. Für das Duell mit den Hütteldorfern fallen Andreas Ulmer wegen einer Muskelverletzung und Marin Pongracic wegen einer Sperre aus. Da der Einsatz von Duje Caleta-Car und Jerome Onguene sehr fraglich ist, könnten die “Bullen” massive Personalprobleme in der Innenverteidigung bekommen.

Die bisher 59 Bewerbspartien in dieser Spielzeit – 21 mehr als Rapid – haben bei den Salzburgern Spuren hinterlassen. “Wir sind gerade dabei, ein bisschen die Wunden zu lecken”, erklärte Trainer Marco Rose. “Man hat uns im Cupfinale zum ersten Mal in der Saison richtig angemerkt, dass es schwer ist, noch zuzusetzen. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man physisch und psychisch eine Oberkante erreicht.”

Innerhalb von sieben Tagen schied sein Team unglücklich im Europa-League-Semifinale aus, fixierte den Meistertitel und verlor das Cupfinale nach Verlängerung gegen Sturm Graz. “Das war eine spannende Woche für uns, es ging gefühlsmäßig hoch und runter. Jetzt stellt sich schön langsam wieder die Freude über die Meisterschaft und die bisherige Saison ein, in der wir Großes geleistet haben”, sagte Rose.

Zumindest eine Vorfreude verspürt der Deutsche auch im Hinblick auf das Kräftemessen mit Rapid. “Wir fahren nach Wien und werden alles unternehmen, um zu punkten und eine Leistung zu bringen, die uns gerecht wird.” Sein Club holte aus den jüngsten zehn Liga-Duellen mit den Grün-Weißen sieben Siege und drei Unentschieden.

(APA)