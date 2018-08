Rapid hofft gegen Steaua auf neuerliche EL-Glanznacht

Ob Andrei Ivan spielen darf, ließ Trainer Djuricin noch offen - © APA

Trotz der jüngsten Rückschläge in der Fußball-Bundesliga nimmt Rapid das Play-off-Hinspiel zur Fußball-Europa-League am Donnerstag (20.30 Uhr/live ORF eins) im Allianz Stadion gegen Steaua Bukarest mit viel Optimismus in Angriff. Mut macht den Hütteldorfern unter anderem das Heim-4:0 vor einer Woche gegen Slovan Bratislava, eine ähnliche Leistung wie damals soll die Tür zur Gruppenphase aufstoßen.